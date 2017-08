- Har tro på Glamox

Det forteller Erik Must til Dagens Næringsliv (krever abonnement) fredag. Selv om Arendals Fossekompani (AFK) skulle selge seg ut av Molde-bedriften, ønsker Must og familien å beholde sitt private eierskap i Glamox.

- Vi har vært aksjonær i bedriften siden siden 1982. Vi har fortsatt tro på bedriften og vil videreføre vårt langsiktige eierskap, sier Must til avisen.

Budrunde i august

Erik Must og hans familie eier direkte 24,7 prosent av Glamox, mens AFK er hovedaksjonær med 75,16 prosent. Must Invest AS er også en av de tre største aksjonærene i AFK med 25,19 prosent. Must-familien eier dermed indirekte ytterligere 18,9 prosent av Glamox. Uansett om hovedaksjonær Arendals Fossekompani skulle selge seg ned i Glamox ønsker altså Must å beholde det direkte eierskapet på 24,7 prosent.

AFK har varslet at selskapet ser på «strategiske alternativer» for Glamox og kan komme til å selge seg ned. Ifølge Dagens Næringsliv har en hyret meglerhusene ABG Sundal Collier og SEB i salgsprosessen. Det skal allerede ha blitt sendt ut informasjonspakker om Glamox. Første budrunde går i slutten av august, skriver DN.

Glamox er Moldes største arbeidsgiver og har ifølge DN en verdi på 6,6 milliarder kroner.

- Er langsiktige

Ovenfor Dagens Næringsliv sier Erik Must at det er forskjell på hva som er riktig for Must-familien og hva som er riktig for AFK.

- Jeg har vært langsiktig eier i både Gyldendal, Norges Handels- og sjøfartstidende, Glamox og mange andre selskaper. Vi er langsiktige, det gjelder medier og det gjelder industri, sier Must.