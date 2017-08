Storberget og Botten sier nei til salg av Norge

Turneen startet i Molde onsdag, og etterpå satte førstekandidat i Møre og Romsdal Ap, Else-May Botten og Aps jordbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget, kursen mot Gjemnes. Der møtte de lederen av Møre og Romsdal bondelag, Oddvar Myklebust hjemme på tunet til organisasjonssjefen i bondelaget, Arnar Lyche. Tema ble evaluering av årets landbruksoppgjør og statens salg av skogeiendommer.

Årsaken til at Møre og Romsdal ble valgt som startpunkt for turneen, er at fylket har flere naturessurser som skog, vannkraft, fisk og landbruk.

– Dette er ressurser som skal tilhøre det norske folk nå og i generasjoner framover, men mye står på spill. Frp og Høyre ivrer for å selge ut og privatisere viktige naturressurser som vi eier sammen. Arbeiderpartiet vil ha en annen kurs og sier nei til salg av Norge, sier Else-May Botten, førstekandidaten i Møre og Romsdal Ap.

Salget kan få konsekvenser

I Gjemnes, Nesset, Molde og Sunndal har Statskog nylig solgt rundt 40.000 dekar skog, og skal selge 10.000 til. Det betyr at eiendommene går fra statseie til privat eie. Selv om skogen havner hos robuste eiere som ønsker å drive skogen bra, mener Ap-politikerne dette kan få konsekvenser for drift av skogen og allmennhetens tilgang til jakt og fiskemuligheter på sikt.

– I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Jakt og fiske er en folkeaktivitet, og ikke en rikmannssport forbeholdt de få. Vårt feles eierskap i Statskog sikrer at det fortsatt kan være slik. Derfor vil Arbeiderpartiet stoppe det pågående nedsalget av Statskogs eiendommer, sier Storberget.

Viktig for fremtida

Han er også opptatt av skogen som fremtidsnæring.

– Statskog skal være en sentral motor i satsingen på skog som et av de viktigste råstoffene i det grønne skiftet. Derfor er det underlig at Høyre og Frp har slik hastverk med å selge unna drivverdige og økonomisk lønnsomme deler av Statskog, sier han.

– Det er irreversible grep, legger Botten til.

Storberget er bekymret for utviklingen innen landbruket, siden regjeringspartiene har tatt til orde for å fjerne og uthule konsesjonslovene, reglene om bo- og driveplikt og odelslovgivningen.

– De åpner døra for at utenlandske og nasjonale kommersielle interesser kan kjøpe opp norsk jord og skog. Å slippe store aktører inn på eiersiden i stedet for at jorda skal eies og drives lokalt vil endre Norge dramatisk. Solgt er solgt, sier han.