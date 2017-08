Stikk Ut har passert 13.000 brukere: – Ny rekord

Stikk Ut har nok et år engasjert tusenvis til å komme seg ut på tur i hele Nordmøre og Romsdal. Allerede første registreringsdag, 1. mai, var det over 5500 registreringer.

Torsdag formiddag er det totalt 188.503 registreringer, fordelt på 13.068 registrerte brukere.

– Dette er første gang vi har over 13.000 registrerte brukere. Antall registrerte turer er om lag det samme som på samme tid i fjor, sier StikkUt-ansvarlig Marte Melbø i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Se de foreløpige tallene for alle kommunene nederst i saken.

– Artig med ivrige deltagere

Denne sesongen kan deltagerne glede seg over hele 194 turmål. Ingvar Tormod Båtbukt, Marianne Haugen, Kjell Skaret og Vidar Haaheim kan allerede krysse av på alle.

– Selv om det ikke er et mål for oss at folk skal ta alle, er det veldig artig at noen er så ivrige. Det virker som at flere har et mål om å klare alle postene innen 31. oktober. Jeg tror dette er noe av suksessen med StikkUt: Noen går for alle turene, noen tar sju for å få kjøpe seg premie, noen tar flere enn i fjor, noen sammenligner seg med naboen og noen nyter det å komme seg til nye turmål, sier Melbø.

Populære hverdagsturer

Hågå rundt, Skaret natursti, Bergsvatnet, Nordneset kyststi, Klubba, Julneset, Elnestangen kyststi, Storlihytta, Tusenårsvarden og Moldevatnet er de ti mest populære turmålene hittil denne StikkUt-sesongen.

– Det er de enkle korte turene som kan nås av de fleste som er mest populære. Det viser at mange er ute på hverdagsturer, og det et bra! Det viser også at det er viktig å tilrettelegge for slike turmål. Og så er det fint at vi har lengre turer som deltagerne kan bryne seg på innimellom, sier Melbø.

– Treffer hele bredden

– Hva tenker du om at StikkUt engasjerer så mange år etter år?

– Fantastisk! Det er veldig artig å jobbe med noe som er så populært, og som går så bra år etter år! StikkUt har blitt et godt etablert tilbud i hele regionen, og er noe absolutt alle kan være med på. Vi treffer nok hele bredden av befolkningen. Vi får også mye god omtale i media, og hyggelige tilbakemeldinger fra glade og spreke deltakere. Det at vi samarbeider med mange frivillige, grunneiere, idrettslag og lignende er også med på å skape engasjement lokalt, sier hun.

Ny rekord – igjen?

I fjor var det totalt 255.534 registreringer, noe som var ny rekord. Også i år ligger det an til at rekorden blir slått, ifølge Melbø.

– Det er kjekt at det fortsatt er økning i registreringene, og at antall deltakere øker mest. Det viser at vi leverer noe som er populært. Vi ønsker at alle registrerer turene sine slik at vi får et best mulig bilde på hvor mange som benytter seg av tilbudet vårt. StikkUt-bedrift har nok også fått mange nye ut på tur, og med stor iver er det mange som går sammen med kollegaer, sier Melbø, og legger til:

– Snart kommer høsten med sine flotte farger og klare luft, så det er bare å nyte enda flere StikkUt-turer! Ta med bøtter og spann ut, og sank masse bær og sopp framover! Nyt naturen og turene!

Antall registeringer i de ulike kommunene (antall personer i parentes):

1. Kristiansund 33 609 (3900)

2. Molde 24 161 (4753)

3. Fræna 23 033 (5635)

4. Aukra 17 130 (3002)

5. Averøy 17 063 (2614)

6. Eide 14 839 (3637)

7. Midsund 10 342 (1931)

8. Gjemnes 9 524 (2486)

9. Tingvoll 7 542 (1791)

10. Sunndal 7 502 (1836)

11. Surnadal 6 038 (952)

12. Nesset 4 820 (1384)

13. Smøla 4 242 (870)

14. Halsa 3 810 (643)

15. Rauma 3 652 (1513)

16. Sandøy 1 300 (477)