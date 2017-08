Oliver (11) og Birk (9) har gått 125 turer hittil

Mamma Mari Torvik Sletnes fra Hjelset, som også har gått 125 turer hittil denne sesongen, sier at guttene har hatt stor glede av StikkUt de siste tre årene.

– For to år siden hadde Oliver et mål om å gå 100 turer. Det klarte han. Lillebror Birk klarte 70 turer, og lillesøster Silja, som da var 3 år, klarte rundt 50 i bæresele. I fjor hadde guttene et ønske om å bli «Fjellprins» (må bestige Moanebba, Nesaksla, Torvikveten, Tarløysa, Gridsetskolten, Kjøsen, og Storhaugen, journ.anm.), og tok derfor «bare» 70 StikkUt-turer hver, sier Sletnes.

– Silja ble også «Fjellprinsesse» i fjor, bare 4 år gammel, legger hun til.

Stikk Ut har passert 13.000 brukere Aldri før har det vært så mange registrerte turgåere.

Mange turminner

Trebarnsmammaen forteller at familien har hatt veldig mange flotte turer i forbindelse med StikkUt-postene.

– Vi hadde blant annet en flott natt på Svartvassbu i Nesset, med kveldstur opp til Helvetestinden. Det var magisk. Vi hadde også en flott rundtur på Talstadhesten, Høgheia, Lågheia i Fræna i sommer. Vi kan også se tilbake på en veldig spennende tur på Luten nå i august, med start Halåssetra. Det var veldig bratt til tider, men nydelig da vi kom opp. Vi fortsatte videre til Bjørnen. Selv om dette ikke var en StikkUt-post, så er det et fjell vi har hatt ønske om å besøke lenge, sier hun.

Vil ta alle

I år har Oliver (11) og Birk (9), som nå ligger på 19. plass på StikkUt-topplisten, et mål om å gå alle de 194 turmålene.

– Det er et veldig hardt mål. Pappaen jobber turnus på Nordsjøen, og siden guttene er aktive fotballspillere, må vi legge turene til helger og ferier. Det er en kabal som skal gå opp. Lillesøster Silja, som nå er 5 år, er slett ikke så ivrig etter å være med på tur. Oliver og Birk koser seg ute i naturen, og er ivrige etter å nå målet, sier Torvik Sletnes.

Disse 20 har tatt flest poster hittil i 2017 (antall registreringer i parentes):

1. Ingvar Tormod Båtbukt 194 (465)

2. Marianne Haugen 194 (307)

3. Kjell Skaret 194 (270)

4. Vidar Haaheim 194 (194)

5. Are Uran 186 (605)

6. Rolf Toven 177 (354)

7. Jan Helge Stene 170 (184)

8. Steinar Staurset 167 (209)

9. Arne Skorgen 158 (159)

10. Lena Gjendem 154 (212)

11. Bente Kristin Aae 150 (179)

12. Inger P. Fossland 143 (187)

13. Torill Anita Elnes 135 (160)

14. Even Hustad 133 (172)

15. Anette Lilleås 130 (150)

16. Gunnar Solem 129 (155)

17. Målfrid Solem 126 (150)

18. Mari Torvik Sletnes, 125 (129)

19. Birk Sletnes, 125 (126)

19. Oliver Sletnes, 125 (126)