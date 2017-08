Nedgang i flytrafikken for Molde lufthavn i juli

Også denne måneden er det innlandstrafikken som står for nedgangen.

– Det er lavere produksjon på Molde-Oslo denne sommeren, sammenliknet med forrige år. Dette merkes i trafikktallene, men samtidig ser vi at kabinfaktoren har økt betydelig. Det har vært flere dager denne sommeren uten reell ledig kapasitet på Molde-Oslo. Videre merkes nedtrappingen på Nyhamna Expansion-prosjektet også denne måneden. Det er som forventet, opplyser lufthavnsjef John Offenberg i en pressemelding torsdag.

Utenlandstrafikken gikk derimot opp 40 prosent. Offenberg forklarer veksten slik:

– Wizzair har satt inn større fly på Molde-Gdansk, med økning i passasjertallet som resultat, ettersom kabinfaktor er på nivå med i fjor. Rhodos er tilbake for Ving. Nykommeren Kroatia med Apollo ble en suksess. Global lansering av Range Rover Velar for Landrover-Jaguar. Gjennom sommeren vil rundt 500 internasjonale motorjournalister ha fått opplevd vår region og våre severdigheter. Vi vil berømme Landrover-Jaguar for et fantastisk samarbeid om prosjektet.