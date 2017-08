Molde og Ålesund best i Møre og Romsdal

Molde går tilbake på NHOs årlige rangering av landets kommuner, men er fortsatt blant de 50 beste. Molde havner denne gang på 40. plass. Fortsatt bedre enn i 2011, mens tilbake 12 plasser sammenliknet med i fjor. Blant de 50 beste fra Møre og Romsdal er også Ålesund (31) og Ulstein (36).

Dårligst ut i vårt distrikt kommer Vestnes og Nesset på henholdsvis 351. og 371. plass. Kristiansund lander på 207. plass. Alle landets 426 kommuner er rangert.

Størrelse avgjørende

NHOs kommune-NM og rangerer hvert år landets kommuner etter en rekke forskjellige faktorer. Totalt blir 21 indikatorer vurdert, delt inn i kategoriene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Det er Menon Economics som har hentet inn tallgrunnlaget for rangeringen.

I en analyse slår NHO fast at befolkningstallet har vært avgjørende for årets rangering.

Høg kompetanse

Molde gjør det spesielt godt i kategorien kompetanse. Her er bykommunen rangert som landets 17. beste. Molde kommer dårligst ut i kategorien næringsliv. Her er kommunen på 125. plass. Ålesund gjør det jevnt godt i nesten alle kategoriene og er blant de 50 høgst rangerte i næringsliv (44), kompetanse (41) og kommunal økonomi (41). For Ulstein er det spesielt kommune økonomien som skiller seg positivt ut.

Sandøy på topp

Det er flere kommuner i vårt distrikt som gjør det veldig godt på landsbasis i enkelte kategorier. Aukra ligger totalt på 82. plass og i kategorien demografi er den landets 39. beste kommune ifølge NHO. Sandøy er landets 31. beste innen kompetanse.

Fræna lander på 186. plass, men er ifølge NHOs rangering en av landets 100 beste næringslivskommuner.

Kommer dårlig ut

Kristiansund går tilbake 44 plasser sammenliknet med fjoråret og kommer verst ut i kategorien arbeidsmarked. Her er kommunen rangert som nummer 403. Denne kategorien er også der hvor Vestnes (383) gjør det dårligst. Nesset kommer dårligere ut enn 300 kommuner i alle kategoriene.

Sandøy gjør det svært dårlig i kategorien demografi. Her er kommunen blant landets aller dårligst rangerte og havner på 403. plass.