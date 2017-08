Fikk uforskyldt svak resultatstart

ÅLESUND:Trond Lars Nydal, som tok over som adm. direktør i Sparebanken Møre etter Olav Arne Fiskerstrand 1. april i år, presenterte torsdag det første kvartalsregnskapet han er ansvarlig for.

Resultatmessig fikk han en uforskyldt dårlig start. Banken fikk en reduksjon i det som i regnskapet heter andre inntekter på 33 millioner kroner. En viktig årsak til resultatnedgangen er en ekstraordinær gevinst på 38 millioner kroner som ble regnskapsført i andre kvartal i fjor, i forbindelse med en salgsavtale mellom Visa Europe Ltd og Visa Inc.

God vekst

Etter årets seks første måneder kan Sparebanken Møre vise til god vekst og lave tap. Utlån til personmarkedet økte med åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor, mens banken har vokst med 13,3 prosent i næringslivsmarkedet.

– Vi har hatt en målsetting om vekst, og vi gleder oss over utviklinga som bekrefter at vi er en attraktiv og konkurransedyktig bank for både personkunder og næringsliv i vår region, sier Trond Lars Nydal. Banken har hatt en innskuddsvekst på 6,1 prosent de siste 12 månedene.

Tilnærmet null i tap

Sparebanken Møre kan fortsatt vise til et lavt tapsnivå. I andrekvartal er det bokført seks millioner kroner i tap på utlån og garantier. Det er så lite at det i praksis betyr at banken har drevet uten tap.

Såkalt gruppevise nedskrivninger er redusert med 40 millioner kroner. Innen personkundesegmentet er det en inngang på tap med to millioner kroner, mens det er bokført individuelle tap på 48 millioner kroner innen næringslivssegmentet.

Bedre økonomiske utsikter

Trond Lars Nydal sier at de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har bedret seg utover våren og sommeren, og viser til at den registrerte ledigheten falt med ca. 500 personer i løpet av første halvår. Han forventer et lavt tapsnivå også for resten av 2017.

– Produksjonen er på veg opp i bransjer som fiskeri, tradisjonell eksport, bygg og anlegg og reiseliv. Nedgangen i oljerelaterte næringer har blitt mer avdempet, og det er også høy aktivitet i offentlig sektor. Hovedårsakene er omstilling i næringslivet, lave renter, svak kronekurs og en ekspansiv finanspolitikk, sier Trond Lars Nydal.

Rentenetto under press

Rentenettoen endte på 529 millioner kr, tilsvarende 1,69 prosent

– Rentenettoen er under press som følge av sterk konkurranse for både utlån og innskudd. Den er også påvirket av redusert risiko i deler av porteføljen vår det siste året, sier Trond Lars Nydal.

Utlån på 56 milliarder kr

Banken har økt utlån til kunder med 4,8 milliarder kroner de siste 12 månedene. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde totale utlån 56 milliarder kroner. Banken forventer lavere takt i utlånsveksten resten av året.

Stabilt kostnadsnivå

Sparebanken Møre kan vise til et stabilt kostnadsnivå, og god underliggende drift.

– Det er gledelig å se at fokusområdene våre gir konkrete resultater, både i form av god og økende score på tilfredshetsundersøkelser – og ikke minst flere kunder. Vi satser knallhardt på kompetanse, og vi skal være best i klassen når det gjelder personlig rådgivning. Den sterke lokale tilstedeværelsen vår gir oss en nærhet, kunnskap og tilgjengelighet som øker kvaliteten i tjenestene våre, sier Trond Lars Nydal.