Velkommen til oss!

Fredag blir det «Sylvias mother», «A little bit more», «Sexy eyes» og de mange andre låtene som gjorde Dr. Hook til et populært band den gang Nordsjøfestivalens leder på sytti- og åttitallet var for ung til å være opptatt av det amerikanske popbandet. Stappfullt på dansegolvet blir det kanskje også når de langvegsfarende gjestene trør til med «Only sixteen».

Folk står på

Tirsdag kveld var det storstilt dugnad og sluttinnspurt før Elnesvågen småbåtforening nok en gang åpner både veg og havn for de forhåpentligvis mange besøkende. Det er ikke bare Dr. Hook som skal føle seg velkommen. Småforeningas dugnadstropp gjør det de kan for at publikum skal få fine dager når de tar turen til den populære småbåthavna i «frænahovedstaden».

Spent på Dr. Hook

– Jeg har en veldig god magefølelse. Nordsjøfestivalen har vært kjent for godt vær. I fjor var vi skikkelig uheldig. I år ser det bedre ut. Sist helg fikk jeg oppleve Dr. Hook. Det var utrolig bra. Jeg er skikkelig spent på konserten med dem her hos. På Treungenfestivalen var det konsert ute. Hos oss er det inne i festivalhallen, men det er plass til mange her også. Jeg håper på mye folk og stor stemning. At et band med et verdensnavn kommer til oss er egentlig utrolig. De har vært på New Zealand og Australia. De skal turnere i USA og England i løpet av høsten. Men først altså Elnesvågen. Etter tre utsolgte konserter i Norge håper jeg folk kommer og fyller hallen også hos oss, sier den spente og erfarne festivallederen.

Satser på humor

At Øivind Blunck også er et sentralt navn på årets festival er noe som gleder båt- og festivalmannen. Humor og folkefest har alltid vært viktig for Nordsjøfestivalen. Tidligere er det Klypa, Honningsvågrevyen, standup-artister fra distriktet som har fått folk til å flire. Denne gang har festivalen fått kanskje landets mest profilerte moromann til Elnesvågen.

Øivind Blunck er en kostbar storsatsing for Nordsjøfestivalen. Produksjonen er stor med fem mann på vegen. Publikum får møte både Reidar, Fridtjof fra Ytre Enebakk med mopeden og de andre figurene som har gjort Blunck til en populær komiker og skuespiller helt siden han og Sverre Anker Ousdal slo gjennom med «Klabb og Babb# midt på syttitallet.