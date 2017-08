Tett og tøff duell

I et stappfullt lokale med utsikt til Stortinget møttes Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg onsdag til valgkampens første statsministerduell.

Debatten i den liberale tankesmia Civita ble intens og hard, men ikke uten glimt av humor.

Støre gikk rett i strupen på Solberg, som han mener har brukt sin periode i regjering til å gi 21 milliarder kroner i skattekutt som verken skaper nye jobber eller bidrar til vekst.

– Nå er handlingsrommet brukt opp, og dere har ikke levert resultater. Det har vært fire tapte år, sa Støre.

Han viste til at Ap ved et regjeringsskifte vil styrke en samfunnsmodell med små forskjeller og høy tillit.

Angrep skatteøkning

Men Solberg slo knallhardt tilbake og viste gang på gang til at Ap er mer opptatt av å bruke penger enn av hvordan verdier skapes.

– Vi har prioritert de store pengene til å løfte velferden i Norge. Den viktige debatten er hvordan skal vi tjene og skape de store pengene i fremtiden. Det er helt avgjørende. Ja, vi har redusert skattene, men skatteinntektene har økt likevel, sa Solberg.

Hun angrep Aps varsel om å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner i neste periode.

Det kraftige oljeprisfallet høsten 2014, som fikk store følger for Norge i form av økt ledighet og svakere vekst, er blitt møtt med tiltakspakker og rekordlav rente. Den siste tiden har pilene pekt i riktig retning: Ledigheten faller, og veksttakten øker.

Regjeringen avviser også Aps anklager om at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet ved å vise til positive prognoser for sysselsettingsandelen – hvor stor andel av befolkningen som er i jobb.

– Vi må ikke møte norsk næringsliv med økte skatter og avgifter i en periode hvor vi er avhengig av at det skapes flere jobber. Valget står om vi skal gå fremover eller ønsker en politikk om først og fremst å reversere, sa Solberg.

«Makkverk»

Støre repliserte at han vil gjøre om på «et makkverk av en regionreform», men forsikret samtidig:

– Reversering eksisterer ikke i mitt politiske vokabular.

Høyre stempler særlig Aps mulige samarbeidspartner Senterpartiet som et reverseringsparti. Årsaken er Sps motstand mot blant annet å slå kommuner sammen med tvang og mot de omfattende endringene i politistrukturen.

Rom for humor ble det da Solberg kritiserte Støre for å mangle resultater å vise til.

– Grunnen til at du ikke har sett resultater av vår politikk, er at du har sittet i regjering, og jeg har sittet utenfor, parerte Ap-lederen.

Latter ble det også da Solberg slo fast at hun innen helsepolitikken har videreført Aps modell med et beslutningsforum som vurderer nye medisiner og metoder.

– Jeg ble forvirret, for her fortalte Erna Solberg at hun hadde bygget videre på noe Ap hadde innført, sa Støre.

– Du skjønner, det er ikke alt dere har gjort som er feil, svarte Solberg.

Allerede mandag møtes de to igjen til debatt, da sammen med de øvrige partilederne i Arendalsuka.

Stortingsvalget er 11. september.