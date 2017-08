Ei kvinne i 40-åra er tiltalt for vold mot datteren sin. I statsadvokatens tiltale heter det at mora slo datteren med flat hånd i ansiktet hjemme i boligen deres i Molde. Volden skal ha skjedd over flere år, fra 2012 til 2015. Saka skal opp i Romsdal tingrett 2. oktober.