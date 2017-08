Her er boligene som ble solgt i juli

En enebolig i Årømyra ble den dyreste boligen som ble solgt i Molde i juli. Årømyran 62 gikk for 7 millioner kroner fra Innovativ Eiendom As til Endre Osen Skjølberg og Hege-Beate Skjølberg.

I det nye leilighetsprosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 35 er det solgt flere leiligheter i juli. Tre av dem hadde prislapp på like under sju millioner kroner.

Totalt ble ti boliger solgt for 5 millioner eller mer. Ytterligere 13 boliger ble solgt for over 4 millioner.

Fylkets dyreste bolig gikk for 9,6 millioner kroner. Dette er en enebolig i Olsvika like nord for Moa-området i Ålesund.

I Kristiansund ble en ny enebolig i Draget i Kristiansund solgt for 7,7 millioner kroner.

Dyreste bolig solgt i Romsdal utenfor Molde ble Fetavegen 26 i Elnesvågen. Eiendommen ble solgt fra Kari-Janne Storås og Joachim Stavik til Magnus Fjærli Groven og Sofia Cecilia Lillthors for 5,4 millioner kroner.

Klikk på det interaktive kartet øverst i artikkelen for å se eiendomsoverdragelsene der du bor.