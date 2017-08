– Håper den får stå i fred

MOLDE:I september for to år siden ble bysten av forfatteren Nini Roll Anker for første gang revet ned. Hodet ble seinere funnet i graset i parken, men Anker fikk ikke stå lenge i fred for i november forsvant bysten igjen, men denne gangen var den ikke å finne. Siden har mange gått forbi og lurt på hvor bysten har blitt av.

– Forholdet ble anmeldt, men seinere henlagt da ingen kunne finne bysten, sier kultursjef i Molde kommune, Janny Meese.

Avstøpning fra museet

Molde brann og redningstjeneste dykket i Moldeelva og det ble undersøkt grundig i elv og sjø, men strømmen kan ha ført bysten langt bort. Flere gikk også rundt for å lete i områdene rundt parken. Nå har kommunen gitt opp søket og en ny byste er på veg til høsten.

– Vi har brukt en avstøpning på Romsdalsmuseet og sendt den til fagfolk i Oslo for at den skal støpes opp på nytt. Så nå er en ny byste snart undervegs, men vi håper at innfestningen kan bli bedre denne gangen, sier kultursjefen.

Prøver å sikre bysten

Forrige gang ble det også lagt inn et ekstra feste for å sikre at ingen skulle klare å ta av bysten, men de lyktes likevel.

– Slike ting kan man ikke garantere seg imot, men de skal prøve å gjøre det så vanskelig som mulig for folk å fjerne bysten igjen. Sinnataggen har jo også blitt vandalisert så det kan skje overalt, påpeker Meese.

Hun har trua på at bysten får stå en god stund når den kommer i høst.

– Jeg håper virkelig den får stå i fred denne gangen, men man vet jo aldri hva som kan skje.