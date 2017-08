Solberg lover penger til nytt sjukehus

Under besøket i Molde møttes statsminister Erna Solberg og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på Hjelset. Under en pressekonferanse lover Solberg penger til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR).

- Dette er en veldig hyggelig dag. Vi skal fortsette å bygge pasientens helsetjenester. For å få til gode løsninger trenger vi gode sjukehusbygg. Søknaden fra Helse Midt-Norge om å bygge SNR har en låneramme på 3,5 milliarder kroner. Resten må foretaket finansiere selv. Vi vil i statsbudsjettet invitere Stortinget til å godkjenne lånerammen, og gi en oppstartsbevilgning for 2018, sier statsministeren til Rbnett.

- Spaden vil komme i jorda i 2018. Det vil komme penger i statsbudsjettet. Vi skal bygge nytt akuttsjukehus på Hjelset og et godt distriktsmedisinsk senter med poliklinikk i Kristiansund, sier statsministeren til Rbnett.

Lånerammen på 3,5 milliarder kroner vil bli fordelt over fire år fram til 2022, dersom den blir godkjent av Stortinget. Hvor mye som kommer på neste års statsbudsjett er foreløpig ikke kjent.

Saka oppdateres.