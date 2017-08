- Sjekk at scooteren er lovlig

Trafikk-koordinator for Sunnmøre i Møre og Romsdal politidistrikt ber foreldre være ekstra oppmerksom dersom en har planer om å kjøpe moped, scooter eller lettsykkel til skolestart. Han anbefaler at en tar en ekstra sjekk ved et autorisert verksted for å forsikre seg om at kjøretøyet er lovlig.

- Før skolene sluttet i sommer avdekket vi mangler på hele 29 av de 60 kontrollerte mopedene og lettsyklene utenfor videregående skoler i Ålesund, sier Blindheim.

- Eier plikter å forvisse seg om at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. Ofte ser vi at det er mor eller far som er registrert eier i vognkortet, når sjåførene er i aldersgruppa 16 til 20 år. Derfor må både sjåfører og foresatte se til at kjøretøya er forsvarlige og lovlige.

Eieren uvitende

- På en av sunnmørskontrollene ble politiet senere takket av foresatte. De var ikke klar over at den bøtelagte sykkelen til ungdommen deres var trimmet. Har du kjøpt en brukt moped, scooter, lettsykkel eller kanskje en el-sykkel og er i tvil om det er gjort modifiseringer? Da vil du ha mye igjen for en tur innom et autorisert verksted. Der vil de kontrollere både fartsytelsen og teknisk stand.

- Om yteevnen er endret, da er kjøretøyet trimma til å gå raskere enn det er konstruert for. Ved kontroller finner vi mopeder som oppnår mer enn 90 kilometer i timen, det doble av det fartssperra er satt til. Vi tester effekten og har sett de som går over 120 kilometer i timen, sier Blindheim.

- Livsfarlig

Han forteller videre at slik trimming kan ha fatale konsekvenser.

- Når en trimma moped kommer over 70 km/t og gutten eller jenta bråbremser, har vi en potensielt livsfarlig situasjon. Om sjåføren er 75 kilo vil treffpunktet i 70 km/t være på to tonn. Flere mopedeiere kjører i tillegg med svært grove dekk, noe som igjen øker farepotensialet.

Stor risiko

- De yngste mopedsjåførene med avgrensa opplæring har minst erfaring. De er dermed også mest utsatt for ulykker. En innehaver av sertifikat for lett motorsykkel har mer omfattende opplæring enn de som har mopedsertifikat, men også sjåførene i denne klassen er av de yngste og mest uerfarne.

- Framover sensommeren og høsten vil politiet ha flere kontroller i samarbeid med Statens vegvesen i hele politidistriktet. Vi ønsker å luke ut farlige kjøretøy fra trafikken. Samtidig legger vi vekt på kontakt med ungdommene slik at vi kan gi informasjon om hva de kan utsette seg for. Dette er en viktig del av det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet vårt, avslutter Blindheim.

Kan få seks prikker

Modifisering eller trimming kan skje på forskjellige måter. For eksempel om tannhjulet bak blir skifta, som når du girer på en vanlig sykkel vil et mindre tannhjul gi mer fart. På noen mopeder er elektronikken kobla om for å fjerne turtallssperra. Eksospotta blir bytta for å gi mer effekt, eller det blir sett på større dyser.

Etter dagens regler skal ikke en moped kunne gjøres raskere enn 45 kilometer i timen på flat veg. Alle endringer som påvirker ytelsen gir bot, opplyser politiet. Trimming gir i tillegg i utgangspunktet tre prikker på førerkortet. Forelegget er på 5.350 kroner. Dette er for de under 18 år. Er du myndig og har nylig fått ordinært førerkort på bil får du seks prikker. Får du åtte prikker på tre år, mister du lappen.

- Forsikringa vil heller ikke gjelde ved ulykker med trimma moped eller lettsykkel. Da kan det bli dyrt om du har skyld i skade på andre personer, kjøretøy eller eiendom, sier Blindheim.