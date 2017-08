To av tre søkere til lærerstudiet strøk på forkurs i matematikk

– Pedagogstudentene mener at regjeringen bommer og bruker feil metode for å sikre at vi får gode lærere i fremtiden ved å stille spesielle karakterkrav kun i matematikk, sier leder for Pedagogstudentene Hedda Eia Vestad til Utdanningsnytt .

Hun mener kurset fungerer dårlig, og at regjeringen må fjerne karakterkravet i matematikk. Det er ikke kunnskapsministeren enig i.

– Det er fullt mulig å rekruttere nok lærere, samtidig som det stilles krav til kompetansen deres. Og det viser også erfaringene så langt, og søknadene til lærerutdanningene totalt sett har gått opp, sier Røe Isaksen (H) til Utdanning.

I 2016 skjerpet regjeringen kravene for å komme inn på lærerutdanningen, og søkere må ha minimum karakteren fire i det enkleste mattefaget for å få opptak til studiet. De som hadde karakteren tre, fikk tilbud om et gratis forkurs i matematikk i sommer for å forbedre karakteren sin.

Å stryke på kurset vil derfor si at studentene ikke klarer å få karakteren fire eller bedre, og er altså ikke ordinær stryk, skriver Khrono .

Selv om 66 prosent strøk på kurset, er resultatet likevel bedre enn i 2016. Andelen som besto forkurset har økt fra 24,5 prosent i 2016 til 33,8 prosent.