Over 40.000 har gått Rampestreken i sommer

Siden 20. mai er det registrert over 40.000 ivrige turgåere forbi tellerpunktet på Rampestreken. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som de siste åra har talt besøkende til Romsdalseggen og Nesaksla. Nå er telleren altså flyttet til Rampestreken.

- Det begynner å bli en stund siden vi registrerte 40.000, så nå er vi nok sannsynligvis oppe på 50.000, sier Thomas Rødstøl i SNO Åndalsnes til Rbnett.

Det ble tidlig slått fast at torsdag forrige uke, med åpningskonserten til Raumarock på Nesaksla, var en rekorddag med tanke på antall besøkende. Både ordfører Lars Olav Hustad (H) og festivalsjef Dag Inge Langbakk anslo noe forsiktig at det var rundt 2.000 publikummere tilstede under konserten med Di derre. Det faktiske tallet viser seg å være langt større.

4828 personer ble telt gående ned fra Nesaksla den dagen. Over det dobbelte av anslagene som ble gjort på dagen. Rødstøl var selv innom telleren den dagen for å sikre at alt var som det skulle. Han er på tiden på ferie og har ikke tallene foran seg, men tror det er ny rekord.

- Jeg vil tro det er det største antall besøkende vi har telt på en dag. I tillegg var det flere hundre om ikke 1000 som benyttet seg av alternative veger opp på fjellet, sier han.