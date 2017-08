Kjørte 131 i 80-sona

En romsdaling måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for råkjøring. Det var i slutten av mai han ble stoppet ved Flatmark i Rauma rett etter en forbikjøring av en buss. Farta ble målt til 131 kilometer i timen i 80-sona.

Mannen, som er i midten av 20-åra, fortalte at han var på veg til sjukehuset i Molde. Han hadde fått en telefon fra ei venninne av kjæresten som fortalte at hun var blitt sendt til sjukehus og at han måtte komme dit.

Tingretten dømte ham til 30 timers samfunnsstraff – og han mister retten til å kjøre bil i åtte måneder.

Retten bemerket at strekningen var lang og rett og uten møtende trafikk. De vurderte også tapsforskriftens § 2-2 som sier tapsperioden av førerkortet kan reduseres dersom fartsovertredelsen skjer i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring og hastigheten ikke var vesentlig høyere enn hva som er nødvendig.

131 kilometer i timen ble ikke vurdert til å være innenfor, og mannen fikk dermed ikke strafferabatt etter disse reglene.

Gjennomføringstiden på samfunnsstraffen ble satt til 120 dager.