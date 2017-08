Jubilanten med godt halvårsresultat

Banken fylte 125 år lørdag og samtidig kunne en juble for et sterkt resultat i 2017 så langt. I første halvår oppnådde Sunndal Sparebank et resultat før skatt på 18,9 millioner kroner. Dette er en bedring på 2,1 millioner kroner fra 2016, noe som gir en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent. Resultatet er positivt påvirket av vekst i rentenettoen, høyere driftsinntekter og lave utlånstap.

Sterk vekst

I tillegg kan sparebanken kan rapportere om sterk kunde- og utlånsvekst.

Banken opplever sterk kundevekst som følge av kontoretableringer i Molde og Ålesund, samt et konkurransedyktig Boliglån UNG-produkt på landsbasis. Kundeveksten er i tråd med bankens markedsambisjoner, og forventes å vedvare i tiden fremover, heter det i en pressemelding.

Fordelt på personmarked og bedriftsmarked er veksten i utlån siste tolv måneder henholdsvis 17,3 og 15,4 prosent. Innskuddsdekningen er på 79 prosent per første halvår.

- Vi er veldig fornøyde med den store kunde- og kredittveksten vi har hatt hittil i år, og vi er sikker på at kombinasjonen med lokal forankring, god service, personlig rådgiving og gode digital løsninger er noe kundene ønsker seg, sier avdelingsbanksjef Meier Brevik.