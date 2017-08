Publikumssvikt for Nick Kershaw

80-tallsikonet blinker til med retroshow, men "blinker" ikke med dagen publikumsmessig.

Kun 50-60 i retromodus har innfunnet seg i Bjørnsonsalen, men de får til gjengjeld et helstøpt Ker-show med et knallgodt og like så helstøpt norsk band. To blad Rydningen og kremgitarist Børge Petersen Øverleir borger for veldig god backing.

Romsdals Budstikke kommer med anmeldelse i papirutgaven seinere.