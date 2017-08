– Høie fraskriver seg ansvaret

Senterpartiets fire første kandidater på årets stortingsliste er provosert over flere av Bent Høies utspill i et intervju i fredagens Romsdals Budstikke. De mener intervjuet viser at Bent Høie ikke er interessert i å få kunnskap om innholdet i det nye fellessjukehuset før det blir gjort vedtak om bevilgning i Stortinget, skriver de i en pressemelding. Videre mener førstekandidatene at Høyre og FrP, med Høie i spissen, mangler ambisjoner for hvilket tilbud innbyggerne i Nordmøre og Romsdal skal ha av helsetjenester. De mener også at helseministeren, gjennom uttalelsene sine, fraskriver seg ansvaret for det nye sjukehuset.

– Det er utrolig skuffende at helseministeren ikke tar ansvaret som generalforsamling for å gi konkrete innspill overfor helseforetaket om hvilke helsetjenester folk i Møre og Romsdal skal ha i det nye fellessjukehuset, sier stortingsrepresentant og førstekandidat, Jenny Klinge.

– Vi har advart mot at regjeringa har denne holdninga, og nå stadfester Høie at han ikke er interessert i det nye sjukehuset. Dessverre fører dette til at velgerne ikke vet hva de skal forholde seg til, sier hun.

Geir Inge Lien mener at det ikke er god forvaltning av ressurser å bygge et sjukehus uten å vite hva som skal være innholdet.

– Dersom Senterpartiet kommer i regjering etter høstens valg, vil vi gå inn for å avklare innholdet i det nye fellessjukehuset før finansieringen er avklart. Det er total ansvarsfraskrivelse å vedta finansering av et nytt sjukehus uten å avgjøre hva inholdet skal være først, sier Lien.