Ungdommen rocker på Næs

Raumarock-suksessen fortsetter. Overalt snakkes det om "en av de beste rockefestivalene" som har vært arrangert på Åndalsnes.

Været er glimrende, temperaturen ligger på godt over 20 grader, og allerede klokka 13 er det fullt av folk i sentrum. Raumarock har hatt godt over 4000 mennesker innenfor portene hittil, kanskje nærmere 5000. Publikumstallet blir nok langt høgere etter at Isac Elliot, Hellbilies, Red Hot og de andre store trekkplastrene er ferdige rundt midnatt.

Isac Elliot går på scenen klokka 14. Fram til da har ungdommen boltret seg på scenene. Rauma kulturskoles rockeband høstet stor applaus sammen med kulturskolekoret. Vokalist Truls Hustad fra Måndalen trøkte virkelig til. Det samme gjorde bandet Piraya fra Raumarock-akademiet, og duoen Max og Finn fra Gossen.