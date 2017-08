Tre personer bortvist etter krangling

23.40 i natt fikk politiet melding om brann i bil i Årødalen. Politiet kom raskt til stedet sammen med brannvesenet, og det viste seg å være røykutvikling i en kostebil. Det var ingen flammer å se da nødetatene ankom stedet, og brannvesenet fikk raskt kontroll over situasjonen. En mann i slutten av 20-åra og en mann i midten av 30-åra fra Fræna ble sendt til legevakt for sjekk etter å ha innhalert røyk.

Fem minutt senere fikk politiet inn melding om klammeri på et utested i Molde. Tre personer skal ha vært involvert, en mann og to kvinner. Alle i 20-åra, og fra distriktet. De ble bortvist fra sentrum.

– De tre skal være i samme vennegjeng, og skal ha havnet i en krangler med andre parter, noe som resulterte i at de tre ble bortvist fra sentrum. Slik fikk vi forebygd at krangelen ikke eskalerte, sier operasjonsleder ved operasjonssentralen for Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Aron Tonning.

Det har foreløpig ikke kommet inn anmeldelser i saka.

02.09 kom det inn ei melding om tørrkoking i Molde sentrum. Situasjonen ble raskt avsluttet, og det er snakk om mindre røykutvikling.

02.20 Fikk politiet melding om knuffing ved trafikkterminalen i Molde. Politiet var i nærheten og kom raskt til stedet. Knuffingen opphørte, og ingen av partene ønsket å anmelde forholdet.