Sp-leder: – Nå er det tid for nærhet

– Jeg er veldig optimistisk. Vi starter valgkampen med over 100 prosent større oppslutning enn vi fikk i valget i 2013, sier en smørblid partileder til NTB.

Han lar seg ikke vippe av pinnen av den siste målingen fra InFact som VG presenterte fredag, der partiet får 11,9 prosent, en nedgang på 1,1 prosentpoeng.

– Dersom dette blir resultatet, er jeg kjempeglad. Vi har aldri, kanskje med unntak av 1993, hatt en så god måling ved inngangen til en valgkamp, sier Vedum som har som langsiktig mål å bli større enn Frp.

I 1993 gjorde Senterpartiet et brakvalg og fikk 16,7 prosent, med god drahjelp av EU-saken og daværende partileder Anne Engers rolle som neidronning.

Avspark på Eidsvoll

Fredag sparket partiet årets valgkamp i gang på Eidsvoll foran et hundretalls tilhørere. Møtet på gressvollen utenfor de historiske bygningene markerte også slutten på landsturneen som partiet har gjennomført i sommer.

– Vi har hatt en fantastisk reise, sier Vedum, som har trykket tusenvis av hender og drukket utallige kopper kaffe med potensielle velgere. En gedigen kaffekoppdugnad, kaller han det.

– Valgkampen blir til i møtet mellom mennesker. Det direkte møtet er det mest sosiale mediet av alle, sier Vedum.

– Tid for nærhet

I valgkampen kommer partiet til å konsentrere seg om tre hovedsaker: tjenester nært folk, sikre nasjonalt eierskap og lokal verdiskaping.

– Regjeringen har en voldsom tro på sentralisering og stordriftsfordeler. Men vi mener sentralisering er gammeldags medisin mot dagens utfordringer, sier Vedum, som blant annet vil styrke den lokale beredskapen og ha et reelt nærpoliti.

Både politireformen, kommunesammenslåingen og ikke minst ulvesaken har bidratt til at Senterpartiet har fosset fram på meningsmålingene. Selv tror Vedum det er summen av alle sakene som har gitt vind i seilene.

– Jeg tror mange ser at sentraliseringspolitikken er feil og støtter oss i at det er tid for nærhet.

Sp-lederen vil imidlertid ikke fortelle hvilke statsrådsposter partiet ønsker seg om det skulle bli rødgrønt flertall i valget.

– Vi går til valg på det vi tror på, og så får vi se hvilken styrke vi får. Vi er opptatt av å sette sammen et godt lag, sier han.

EØS-knute på tråden

Vedum ønsker seg også en omkamp om EØS-saken dersom det blir rødgrønt flertall. Fredag lanserte han kravet om at et eget utvalg skal granske alternativer til avtalen i lys av brexit – og forventer at Arbeiderpartiet er med.

Ap sier imidlertid klart nei til å skrote EØS.

– Ap legger EØS-avtalen til grunn for vårt forhold til Europa, og det er en klar forutsetning for at vi påtar oss regjeringsansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

– Vårt poeng er å se hvilke muligheter og utfordringer brexit gir og få fram begge sider. Så får man diskutere derfra. At Ap og Sp har ulike syn i EU-saken, er ikke noe nytt, sier Vedum.