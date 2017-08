Monstervepsen er tilbake i Romsdal

Monstervepsen Geithams er Europas største stikkveps, og er i ferd med å slå rot i Norge. Ifølge forskere sprer den seg i rekordfart, skriver NTB. Den store vepsen har blitt observert flere steder i området vårt i løpet av sommeren.

Willy Bergsbakk så flere monsterveps under skogshogst på Fransgjerdet på Skåla. Han forteller at det virket som om Geithamsen hadde bol i nærheten.

På Øverås på Vestnes har en annen gedigen veps bosatt seg. Jøran Lufall så en kjempetreveps under en frisbeekonkurranse. Men i motsetning til Geithamsen, stikker ikke denne. Den ser bare skummel ut.

I Norge har geithamsen fram til nå vært sjelden og har vært borte fra norsk fauna i nesten 100 år. De siste årene har det vært oppdaget tilfeller av den i Sørøst-Norge, spesielt i Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Men nå er den i ferd med å spre seg til flere landsdeler, melder NRK .

– Den har fått godt fotfeste nå. Den sprer seg nordover som aldri før. De nordligste funnene våre er ved Rena i Hedmark. Det er kun et tidsspørsmål før den når Agder, sier insektforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning.

Geithamsen trives best i varmt klima og er lite aggressiv, men på grunn av størrelsen er stikkene fra den mer smertefulle enn stikk fra mer vanlige og mindre veps.

Ødegaard beskriver fjoråret og inneværende år som et rekordår for geithamsens utbredelse i Norge, men peker samtidig på at vepsen neppe vil bli et landsdekkende fenomen fordi den trives best i et varmt klima. Han tviler derfor på at den vil komme seg lenger opp enn Trøndelag.

Zoolog og forsker ved Universitetet i Agder, Roar Solheim, ber folk om å ta et bilde eller ta vare på vepsen hvis de oppdager den. Han sier at det kan være nyttig for forskning rundt spredningen, men ber folk om å være forsiktige.

– Flere stikk av geithamsen kan være livsfarlig, selv ett stikk kan være farlig for barn, sier han til NRK.