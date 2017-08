Etterlyser vitner etter kollisjon i Julsundvegen

Fredag ettermiddag meldte politiet og brannvesenet via Twitter at de rykket ut til ei trafikkuhell mellom to motorsykler i Julsundvegen i Molde.

Uhellet skjedde ved Bjørset, før avkjøringa til Bjørsetaleen. Det er 60-sone på stedet.

Den ene motorsyklisten skal ha kjørt inn i den andre bakfra. Motorsyklistene, begge menn i 30-åra, fremsto som uskadd.

Politiet har i etterkant av uhellet meldt at de ønsker å komme i kontakt med vitner til kollisjonen.