– Imponert over alt de får til på Næs

Blant gjestene var helseminister Bent Høye, stortingsrepresentant Helge Orten, Molde-ordfører Torgeir Dahl og kollega Rolf Jonas Hurlen fra Nesset. Det var meget god stemning og ditto servering på verandaen til Rauma-ordføreren, som bor i den gamle Romsdalsvegen, med en vanvittig utsikt i alle retninger. Rett overfor huset kikket Høyre-politikerne opp på Nesaksla og den nye Via Ferrata-ruten.

Høyre-delegasjonen kom rett fra omvisning på det nye helsehuset. Før det hadde de vært på Nesaksla sammen med 2000 andre. Og de fikk sett et helt nytt Åndalsnes sentrum som mange skryter av. Med et særpreget Tindesenter. Molde-ordfører Torgeir Dahl er imponert over hva "lillebror" i Rauma har fått til på Åndalsnes.

– Jeg er imponert. De gjør veldig mye riktig her inne. De har skapt mye ny aktivitet og vitalitet i det opprinnelige sentrum, til tross for all utvikling som har skjedd på Øran. Og det nye helsehuset i sentrum er virkelig et framoverlent prosjekt. Noe mange kan lære av. Også helseministeren er tydelig imponert, sier Torgeir Dahl.

Lars Olav Hustad og samboer Gerd Jorun Bjerkelund serverte den ene delikatessen etter den andre. Det var en stjernedag for Rauma-ordføreren, som virkelig hadde grunn til å være stolt. Ikke minst etter opplevelsen på Nesaksla.

– Det er kjekt med en samling hjemme hos oss etter litt av en fjelltur og konsert, for så å vise fram helsehuset. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger i dag, og det varmer en Rauma-ordfører. Det er klart vi må lage til litt snadder på verandaen når vi har statsråden på besøk. Det har vært en herlig dag!