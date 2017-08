Det sier Rune Stagnes, driftsjef i Avinor. Bakgrunnen for dette er tips Budstikka har fått om Herculesfly i luftrommet over Fræna, blant annet rundt Jendemsfjellet og over Elnesvågen.

Forsvaret

– Siden det er Forsvaret sine fly kan vi ikke gi så mye informasjon. Det eneste vi kan si er at vi har observert at det har vært aktivitet i området vårt, sier Rune Stagnes.