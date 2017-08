Eierne håper Bob Kåre kan være funnet

MOLDE: Bob Kåre har vært borte fra sitt heim på Årø i to uker. Han forsvant like etter at matfar og matmor kom heim fra en to ukers lang ferie.

– Bob Kåre var sett til mens vi var på ferie. Men han fikk kanskje ikke den oppmerksomheten og kosen han vanligvis får, forteller eier Helge Ranheim.

Gjenforenes med Facebook-hjelp Sommeren er høgsesong for bortkomne katter.

Katten har stort sett vært innendørs mens eierne var på ferie. Dagen etter at Ranheim og kona kom heim har ikke Bob Kåre vært å se.

Etterlyst

Bob Kåre har nå blitt etterlyst i flere Facebook grupper, blant annet har Kattens Vern Molde delt etterlysningen. Ranheim sendte og etterlysningen til Romsdals Budstikke med håp om at noen kan ha sett hannkatten.

– Vi fikk tips om å sende inn til ulike facebookgrupper, forteller Ranheim.

De har og forhørt seg rundt i nabolaget, men ingen der har sett sporet av Bob Kåre.

Kan være observert

Etter at etterlysningen ble lagt ut har Ranheim blitt kontaktet av en person i Nordbyen som har sett en katt som likner Bob Kåre.

– Vi har ikke anledning til å dra sjøl, da vi hjelper dattera vår å flytte inn i Oslo. Men vi har et familiemedlem som kjenner Bob Kåre. Hun skal opp å kikke etter ham i kveld, sier Ranheim.

De krysser fingrene for at det er Bob Kåre som er observert, men håper fortsatt at folk ringer inn dersom de ser en katt som kan være Bob Kåre.

– Vi har vært litt redd for at Bob Kåre nok ikke kom til å komme heim igjen. Nå håper vi at det er han som er observert, men helt sikkert vet vi ikke ennå.

Håper på tips

Bob Kåre er en stor og voksen hannkatt. Han er kastrert og er saknet fra Årø, i Molde.

– Vi er glad for tilbakemelding hvis du har sett han, skriver Ranheim i saknet-spalten i Romsdals Budstikke.

Har du sett Bob Kåre kan eier Ranheim nås på telefon nummer: 92 66 27 59.