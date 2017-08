Vil hindre matsvinn med ny app

Gründerne fra Sunnmøre, Kurt Falch Stokke og Ragnar Hatlø, ønsker å hindre at unødvendig mye kjøtt går rett i søpla når bensinstasjoner og kiosker rundt om i landet stenger for dagen. Allerede har de to tegnet intensjonsavtale med bensinstasjoner i Rauma og Molde.

Millioner av pølser

- Jeg fikk ideen når jeg skulle ned på en bensinstasjon en kveld og kjøpe mat. De hadde en haug med pølser liggende på grillen, men de skulle kastes og de fikk jeg først ikke kjøpe, forteller Falch Stokke.

Selv har de to gründerne regnet seg fram til at det hver dag kastes millioner av pølser fra landets kiosker og bensinstasjoner.

- Vi spår at det kastes rundt 3-15 pølser fra hvert utsalgssted hver eneste dag, sier Falch.

- Her så vi et problem og en mulighet for oss, sier Hatlø.

Prosjektet har nå fått støtte fra Innovasjon Norge med nærmere én million kroner.

Nære kunder

De som laster ned applikasjonen på sine telefoner vil kunne få tilbud fra lokale forhandlere om dagsaktuelle tilbud. Tilbudene vil bli begrenset til kunder som befinner seg i nærområdet, og kommer rett på telefonen.

For eksempel: Dersom en befinner seg i nærheten av Esso-stasjonen på Åndalsnes, kan det komme inn et varsel på telefonen om tilbud på pølser som en ønsker å selge før de må kastes.

Bedriften har allerede tegnet intensjonsavtale med 23 utsalgssteder fra Hordaland og opp til Molde. Deriblant Esso-stasjonen på Åndalsnes.

- Ikke begrenset til mat

Appen begrenser seg i førsteomgang til tilbud fra bensinstasjoner og kiosker for å forhindre matsvinn. De to gründerne mener imidlertid at teknologien kan brukes til alle mulige produkter og av alle mulige forhandlere.

- Applikasjonen er ikke begrenset til noe produkt, og i motsetning til andre applikasjoner kan man her ha tilbud hele døgnet. Ikke bare ved stengetid, forteller Falch.

- Vi ønsker først å gi brukerne muligheten til å bli med på noe veldig positivt. Dette med å redusere matsvinn, sier Hatlø.

Stor visjon

De to forteller videre lokale forhandlere vil kunne gi aktuelle tilbud direkte til kunder, uten at de selv må oppsøke butikkene.

- På denne måten kan en ta opp kampen med netthandelen. Tanken er å gi lokale forhandlere et verktøy for å ta tilbake markedet.

De to ser for seg flere bruksområder og et internasjonalt marked.

- Applikasjonen har potensial i hele verden, sier Hatlø.

Applikasjonen er nå tilgjengelig på Android-telefoner og vil komme på AppStore til neste uke.