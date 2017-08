4 millioner til hver

– Vi skal også sykle gjennom Hustadvika kommune, hvor pengene skal gå til Varholvegen. Det blir jo ekstra symbolsk, siden den bidrar til å knytte sammen de to kommunene til nye Hustadvika, fortsetter de to.

Infrastruktur

Bakgrunnen for disse pengegavene er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som skal slås sammen.

21 millioner

Møre og Romsdal fikk totalt 21 millioner kroner i tilskudd. Det meste en kommune kunne få var 5 millioner kroner. Begge de nye kommunene får altså 4 millioner kroner hver. Mens pengene til Fræna og Eide går til Varholvegen, skal pengene Molde, Midsund og Nesset får utbetalt gå til gang- og sykkelveg ved Fylkesveg 62.

– Det er et stort behov for dette, og vi er godt fornøyd. Med disse pengene har vi nå mulighet til å gjøre det tryggere for mjuke trafikanter, avslutter Helge Orten.