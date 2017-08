Anker bot på 30 millioner kroner

Det bekrefter selskapets advokat, melder NRK .

– Den fullstendige dommen ble mottatt 28. juli. Den vil bli anket før tidagersfristen, skriver Remøy Havfiskes advokat, Richard Bjerk.

Russland krever 30 millioner fra Remøy Havfiske Rederiet Remøy Havfiske AS og kapteinen på reketråleren Remøy er av en russisk domstol ilagt en bot på cirka 30 millioner kroner.

Opprinnelig var kravet 90 millioner kroner i kausjon, men i juli ble rederiet idømt en bot på 30 millioner.

Reketråleren «Remøy» ble holdt i arrest fra 10. mai til 1. juni av den russiske kystvakten. Årsaken var at det under en rutinekontroll ble oppdaget at tråleren ikke hadde lisens for å fiske reker i russisk farvann. Det viste seg senere at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet, noe direktorat også har vedgått.