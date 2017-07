Støre vil gi eldre kjærlighetsgaranti og teknologi

– Eldre som har delt et langt liv, skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon, sier Støre.

Han hadde selv pleietrengende foreldre på sykehjem som fikk beskjed om at de kanskje ikke kunne få bo samme sted lenger.

– Det ga en utrygghet i livene deres som jeg mener eldre skal få slippe, sier han.

Støre understreker at garantien gjelder eldre der begge har behov for pleie, men lover samtidig å se på oppfølgingen av pleietrengendes familie.

En nasjonal pårørendestrategi er en del av Arbeiderpartiets omsorgsplan som Støre lanserte mandag. Den skal gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger, blant annet ved utvikling og bruk av velferdsteknologi. I tillegg vil partiet bedre kvaliteten i omsorgstjenestene og satse mer på aktiviteter.

Ap vil sette av 250 millioner kroner årlig i neste stortingsperiode for å utvikle ny teknologi som blant annet kan gjøre det mulig å bli boende lenger hjemme.

Et annet grep i planen er å la studenter få bo billig i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger, mot at de bidrar med sosiale aktiviteter eller praktisk hjelp.

Uten prislapp

Ellers skal eldresatsingen finansieres gjennom styrket kommuneøkonomi. Støre påpeker at kommunene vil få 2–3 milliarder kroner mer å rutte med neste år dersom Ap kommer til makten. Det går ikke an å slå fast hva planen, som inneholder 16 «satsinger», vil koste, ifølge Støre, men han mener økte utgifter til eldreomsorg vil bli særlig merkbar i årene som kommer.

Flere folk, faste stillinger og bedre kompetanse er viktig for å bedre kvaliteten, ifølge Støre. Han vil la fagfolk og brukere definere kvalitetskrav for eldreomsorgen, uten at det skal bli et «detaljrytteri».

– Kommunene som sliter med å nå målene, må få oppfølging av et innsatsteam. I siste instans må samfunnet øremerke midler for å påse at vi når målene, uten at jeg vil konkludere med det nå, sier han.

Ap-lederen er imidlertid ikke klar for å «bøtelegge» kommuner som ikke fyller kravene.

Støre sier eldreomsorg er et offentlig ansvar. Han ønsker ideelle aktører velkommen, men er lunken til andre private.

– Vi ønsker at midlene vi som fellesskap setter av til eldreomsorg og som de eldre bidrar med, skal gå til omsorg, sier han, men sier han ikke kan nekte kommuner å bruke kommersielle selskaper.

– Fire tapte år

Partienes eldreomsorg viser det veivalget årets stortingsvalg innebærer, sier Ap-lederen. Med Høyre og Frps opplegg har kommunene knapt råd til å satse på bedre omsorg, hevder han.

– Her får vi temaet velferd versus skattelette satt på spissen. Det jeg legger fram, kommer utvilsomt til å koste, sier han.

Støre har tidligere sagt at Ap vil øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. Høyre-Frp-regjeringens periode kaller han fire tapte år for eldreomsorgen.

– Det som har preget politikken til denne regjeringen er masse snakk om nye rettigheter, som ikke har betydd noen forskjell i hverdagen for pleietrengende, mener han.

Frps eldrepolitiske talsmann Bård Hoksrud kaller Aps plan tomme løfter og sier det som trengs er flere sykehjemsplasser.

– Arbeiderpartiet tar ikke innover seg realiteten. Det er mange eldre som ikke kan bo hjemme. Da er ikke løsningen økte midler til velferdsteknologi i hjemmet, sier han.

Aps plan inneholder ingen tallfestede løfter om nye sykehjemsplasser.