Romsdalsstigen åpner tidligere enn planlagt

Gode værforhold og flott innsats fra frivillige gjør at Romsdalsstigen Via Ferrata åpner allerede i august – en måned før den opprinnelige planen.

Det opplyser daglig leder Anita Vik Buckley i Norsk Tindesenter.

Romsdalsstigen Via Ferrata er det siste tilskuddet av kommersielle reiselivsprodukt i Rauma, som har blitt til gjennom samarbeid mellom det offentlige og private næringsliv i kommunen. Prosjektet har blitt drevet frem av en rekke lokale ildsjeler, som de siste årene har stått på for å realisere en Via Ferrata i Romsdalen.

Tilrettelagte klatreløyper

– Via Ferrata er en helt egen aktivitet, men har mange elementer fra klatring. Romsdalsstigen Via Ferrata består av to ulike tilrettelagte klatreløyper med stålwire og jerntrinn, og skal favne både dem som er helt nye i sporten, så vel som dem som har klatret noe tidligere. Det er Introveggen som åpner først, allerede førstkommende onsdag – en måned før skjema. Introveggen en løype som krever lite forkunnskaper om klatring og som vil passe for de aller fleste, sier Vik Buckley.

Her vil man med klatresele og sikringsline (slynge med falldemper) hele tiden være sikret til fjellet, mens man klatrer opp på naturlige formasjoner, samt på trappetrinn og planket sti.

Storslått utsikt

– Det finnes flere komfortsoner med hvilebenker underveis, med storslått utsikt over den mektige naturen med Romsdalsfjorden som bakteppe, og ikke minst kjente ikon som Romsdalshorn, Vengetind, Romsdalseggen, Bispen, Kongen og Dronninga. En av Norsk Tindesenters via ferrata-guider fører mindre grupper opp om gangen, både for å ivareta sikkerheten og sørge for en god og trygg opplevelse underveis.

Tindesenteret skriver i en pressemelding at utviklingsselskapet Nordveggen AS har hatt en sentral roller i utviklingsfasen i dette prosjektet.

«I dette prosjektet ble det lagt vekt på at resultatet skulle bli et nytt kommersielt reiselivstilbud til glede for hele reiselivet. Det ble tatt kontakt med investorer som gjennom sitt samfunnsengasjement raskt viste interesse for prosjektet. I tillegg bestemte Rauma kommune seg for en ekstra reiselivssatsing som prosjektet passet inn i. Ettersom Nordveggen er en utviklingsaktør og ikke en drifter, er det Norsk Tindesenter som i utbyggingsfasen overtok eierskapet av prosjektet og anlegget og som vil drifte og videreutvikle tilbudet.», heter det i pressemeldingen.

Forlenger sesongen

Norsk Tindesenter sier prosjektet vil være en viktig sesongforlenger for hele reiselivet i Rauma, og håper at mange av dem som planlegger turen over Romsdalseggen vil sette av en ekstra dag til å klatre opp Romsdalsstigen Via Ferrata. Returen for begge løypene følger den allerede tilrettelagte stien ned fra Nesaksla i sentrum av Åndalsnes, med muligheter for også å få med seg turen til utsiktspunktet Rampestreken.

Vestnevveg åpner i midten av august

Vestveggen – som er klatrestigens andre løype og en mer krevende tur– vil stå klar i midten av august – som også er i god tid før skjema.