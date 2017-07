Mann slått i ansiktet i Innfjorden

Klokka 02:18 fikk politiet melding om slagsmål i Innfjorden.

En del folk var samlet ved Gridsetstranda, og det var to menn som havnet i klammeri. Da en tredje person skulle roe gemyttene, fikk han et slag i ansiktet av en av de to første.

– Det var ingen alvorlig skade. Politiet fikk pratet med folkene som var samlet der. Det roet ned situasjonen, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl hos Politiet i Møre og Romsdal.