Lottovinner tar ikke telefonen

En mann fra Rogaland prikket inn alle vinnertallene i lørdagens Lotto-trekning, men Norsk Tipping hadde søndag ettermiddag ennå ikke kommet i kontakt med ham.

Mannen har vunnet 13 millioner kroner, men mye tyder på at han ikke er klar over at han er blitt mangemillionær.

– Norsk Tipping ønsker å få kontakt med vinneren for å formidle det glade budskap, men i 10-tida søndag formiddag har den ferske millionæren foreløpig ikke tatt telefonen. Antakelig vet han ikke selv at han er blitt Lotto-millionær, skriver Norsk Tipping på nettsidene .

– Vi fortsetter å ringe vinneren utover søndagen, legger tippeselskapet til.

Vinnerrekka var for øvrig denne: 2–5–7–10–22–24–30, tilleggstall: 19