Kvinne alvorlig skadd etter fall i fjellet

En kvinne i 30-årene er alvorlig skadd etter å ha sklidd og falt i Trollstigen. Hun er fløyet til sykehus i Trondheim etter en omfattende redningsaksjon.

– Vi fikk melding fra AMK-sentralen klokka 14.56 for å bistå med organisering av redningsarbeid. Det var vanskelige helikopterforhold på grunn av tåke i fjellet, men heldigvis klarte et helikopter å komme seg inn i en åpning i skylaget og fikk hentet henne ut. Dermed ble det ikke nødvendig å kalle ut mer frivillig assistanse, sier operasjonsleder Torry Åkenes til Rbnett.

Både luftambulansen og en Sea King kom til Rauma for å delta i redningsarbeidet.

– Kvinna fikk førstehjelp på stedet og ble flydd til sjukehuset i Molde for behandling, sier Åkenes. Skadene viste seg imidlertid å være av en slik karakter at kvinna ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim.

Omfattende aksjon

– Hun ble reddet ned fra fjellet etter et godt og omfattende samarbeid mellom luftambulansen fra Ålesund og 330-skvadronen i Florø, sier Bjørn Magnussen i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Kvinnen falt ved fjellet Kongen i Trollstigen. Terrenget var bratt og glatt.

– Luftambulansen måtte lande nedenfor ulykkesstedet. En lege og en redningsmann gikk opp til den skadde og ga nødvendig medisinsk behandling og førstehjelp, sier Magnussen.

Vanskelige forhold

Mens dette pågikk, sirklet redningshelikopteret fra Florø rundt og prøvde å lande. Tåke, skiftende vær og vanskelig terreng gjorde at det tok over to timer før redningshelikopteret kom seg til ulykkesstedet.

– Sammen med mannskapet på bakken fikk de til slutt heist den skadde opp til redningshelikopteret.

Den skadde ble deretter fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, der hun får behandling.

Kvinnen var sammen med et lite turfølge som har kommet seg ned på egen hånd.

På grunn av vanskelige flyforhold gjorde frivillige fra Røde Kors seg klare til beredskap i tilfelle de måtte gå opp i fjellet og bære kvinnen ned.