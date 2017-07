Trekker meloner fra butikkene

Vannmelon med giftig skall trekkes tilbake

Bama kaller tilbake et parti vannmelon fra Spania som har for mye rester av plantevernmiddel i skallet. Frukten var i salg over store deler av landet denne uka.

– Funnet ble gjort i prøver av vannmelon som var tilgjengelig for salg i perioden 25.–27. juli 2017 i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, opplyser Mattilsynet.

Tilbaketrekkingen gjelder spansk, steinfri vannmelon i løsvekt fra leverandøren Anecoop. Det aktuelle partiet er sperret på Bamas lager, og butikker er varslet om å fjerne produktet fra salgsstedene.

Det kan være solgt 2.640 av disse vannmelonene fra en rekke butikkjeder. Folk som har kjøpt den saftige frukten med rødt kjøtt, bes om å levere den tilbake eller kaste den – hvis den da ikke allerede er fortært. Bama opplyser at analysene viste funn i skallet, som de færreste spiser. Men for å være føre var, er melonene likevel tilbakekalt.