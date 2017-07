Sjåføren kom seg ut i tide

Sjåføren kom ikke til skade da det begynte å brenne i bilen på Åndal mellom Malmefjorden og Jendem natt til lørdag. Brannen ble meldt litt før midnatt.

Brannvesen og politi rykket ut, men bilen sto i full fyr.

Politiet opplyser til Rbnett at sjåføren, en mann i 20-åra bosatt i Aukra, merket at noe var galt under kjøreturen. Han fikk stoppet bilen før han så åpen ild. Han kom seg ut av bilen uten skader. Bilen, også den i 20-åra, gikk det verre med. Den er totalskadd og ble hentet av bergingsbil.