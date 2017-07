Kan lokke enda flere til Romsdalseggen

Romsdalseggen har i løpet av få år tatt steget opp som en av de aller mest populære fjellturene i Norge. Turister fra hele landet kommer for å gå den kjente fjellturen – og belønningen får de når de fra toppen kan skue utover flere av de kjente fjella i Romsdalen.

Jo William Bomann har publisert en fantastisk flott video fra den spektakulære turen. Mange av opptakene i videoen er gjort med drone. Vi skulle tro at denne videoen vil lokke enda flere til romsdalsfjella.

Visitandalsnes.com beskriver på sine nettsider de to ulike rutene man kan ta over Romsdalseggen:

Alternativ 1: Normalruta går over selve Romsdalseggen mesteparten av turen. Dette er den absolutt flotteste varianten med fantastisk utsikt hele turen. Selve turen er 10 kilometer lang, og den har en stigning på 970 høydemeter. Mesteparten av stigningen er unnagjort når du kommer opp på Romsdalseggen. Her er det luftig, men med en god sti å gå på. Enkelte bratte partier kan være litt utfordrende for enkelte. Med gode hjelpere klarer de med en mild grad av høydeskrekk å gå turen. Man bør ikke velge normalruta om man har en solid høydeskrekk, eller om man ikke har gått i fjellet før! Da bør man velge en mindre luftig variant – eventuelt starte turen fra Åndalsnes og gå opp motsatt vei, da kan man snu når man vil og gå ned igjen samme vei.

En ekstra avstikker til Blånebba er anbefalt. Da går man til venstre når man kommer opp på eggen.

Alternativ 2: Romsdalseggen om Høgnosa er navnet på ruta som følger en sti på baksiden av Romsdalseggen et lengre stykke før man går opp på eggen via fjellet Høgnosa. Denne turen er lengre å gå, da det er over 12 kilometer totalt. Derfor er ikke turen mindre slitsom, men denne ruta unngår det bratteste partiet av Romsdalseggen. Deler av denne turen går i ur, og mange syns dette er den mest krevende varianten rent fysisk. Spør om råd dersom du er usikker!

Nettstedet advarer også: Turen over Romsdalseggen egner seg ikke for alle!

«Man må vurdere egne ferdigheter for å gjennomføre en lang fjelltur, ha riktig bekledning, gode sko og ta med rikelig med mat og drikke før man legger ut på turen. Vær oppdatert på værmeldinger, dette er en godværstur! Man legger ikke ut på tur om tåken er tett, hvis det er regn og kraftig vind, eller hvis det er meldt tordenvær.

Begge rutene følger samme stien ned mot Åndalsnes. Det er viktig å merke seg at det fra Nesaksla (715 moh) er en bratt og til tider gjørmete nedstigning som for mange blir den mest krevende strekningen på hele turen. Her er det lett for at ulykker kan skje i forbindelse at man glir på sleipe røtter eller snubler i ulendt terreng.»