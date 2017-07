Slik skal dunkene stå

– Mange av dunkene som nå er ute er kjøpt i 2006. De ble merket fordi vi hadde kjøpt inn flere enmannsbiler. Da skulle håndtaket stå motsatt veg og ikke peke mot vegen, sier Arne Buseth, informasjonsrådgiver i RIR.

Buseth anslår at det trolig er snakk om mellom 30.000 og 40.000 dunker som fortsatt er merket med feil side. Nå oppfordrer han alle til å snu søppeldunkene med håndtaket mot vegen.

Mekanisk søppelhånd

– Den gamle søppelbilen var designet slik at dunkene skulle hentes av en mekanisk hånd, men nå har vi gått tilbake til å hente søppeldunkene manuelt. Da må håndtakene stå ut mot vegen slik at de er lettere å løfte for henterne.

Søppelbilen fra 2006 hadde en mekanisk arm på siden. Armen ble styrt av sjåføren i bilen som så hvordan armen bevegde seg fra sidespeilet.

– Det er vel rundt 60.000 dunker i utgangspunktet som ble merket, men flere av disse har blitt ødelagt i løpet av de ti siste åra.

Tungt for de ansatte

Informasjonsrådgiveren forteller at det er en belastning for ryggene til de som henter søpla, dersom de må løfte og snu dunkene hver gang.

– Derfor hadde det vært til stor hjelp om alle hadde snudd dunkene sine riktig veg.

De gamle dunkene er nå over ti år og de er snart modne for utskifting, men de kommer ikke til å skiftes ut før de er helt slitt ut.

– I fjor høst fikk vi nye biler og vi har nå flere folk på jobb samtidig som skal løfte søpla.

Buseth forteller at de ikke kommer til å skifte ut dunkene på grunn av feilmerkinga.

– Det tviler jeg sterkt på, men det kan hende vi kan merke de på nytt.