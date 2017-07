Molde: – Det var ei i klassen som fortalte meg om UWC. Det hørtes virkelig spennende ut så jeg satt meg inn i det og sendte inn søknad. Klassevenninna, Emilie Lindseth fra Fræna, kom også inn, og reiser til Maastricht i Nederland.

Det er et trangt nåløye Anders og Emilie har kommet seg igjennom. Søknadene fra hele verden er mange til de 100 plassene. På reisa til Hong Kong får Anders følge av Ida fra Svelgen.

– Jeg har lagt inn en ekstra innsats og fått betalt for det i form av gode karakterer, men om man ønsker å søke må man ikke la seg skremme av høgt snitt. Er snittet over fire viser du at du henger med. Skolen er like opptatt av ditt samfunnsengasjement, forteller Anders.

Ønske om en bedre verden

UWC ønsker å bruke utdanning til å framme fred og bærekraftig utvikling, å skape møtesteder for utveksling, læring og sjølrefleksjon på tvers av landegrenser. Håpet er at dette er en lærdom de vil ta med seg videre i tida etter UWC, hvor de på ulike måter og gjennom sine yrker kan jobbe for en bedre verden informerer organisasjonen på sine nettsider.

UWC har 17 skoler rundt om i verden. Skolene har ulike hovedfokus. En viktig verdi på Li Po Chun i Hong Kong er samfunnstjeneste, og de forventer at elevene engasjerer seg i frivillig arbeid.

– Dette passet mine interesser godt og jeg var heldig å komme inn akkurat der, sier Anders.

Her heime har Anders jobbet som leksehjelp gjennom Røde Kors og er aktiv i Unge Venstre.

– Det er viktig å engasjere seg og bidra, sier Anders.

En liten jordklode

Studiet er over to år og elevene bor på skolens internat.

– Jeg skal bo sammen med tre andre, to fra Kina og en fra et annet sted i verden. Det kommer til å bli lærerikt, sier Anders.

– Skolen er som en liten jordklode i seg sjøl. Det er elever fra cirka hundre nasjoner samlet. Vi vil få en unik mulighet til å skape kulturell forståelse.

– Maten spises i kantina. Der serveres det mat fra alle de ulike landene som er representert på skolen, så vi får prøvd mye forskjellig. Jeg får ta med meg en brunost, sier Anders.

Full støtte heimefra

Om noen uker er det mange foreldre som sender fra seg sine ungdommer for første gang, til steder som Oslo, Trondhjem, Sogndal eller Rena. Foreldrene til Andres, Rune Solberg og Guri Samdal Solberg sender minstegutten 8638 kilometer av gårde.

– Klart vi var litt skeptiske i starten. Avstanden til Hong Kong er stor, men på den annen side er ikke landet av de verste. Vi har sett hvor målrettet og fokusert Anders har vært for å få til dette, så vi har ikke kunnet stoppe han. Kommer han seg gjennom disse to åra åpner det seg gode muligheter videre. Vi støtter opp og satser på at det går bra, sier pappa Rune Solberg.

Storebror, Fredrik, har nettopp vært et år i Boston i forbindelse med sine studier ved NTNU.

– Gjennom Skype har vi hatt mye mer kontakt med han fra USA enn når han er i Trondheim, forteller Rune.

– Familien støtter meg 100 prosent og de er nok litt stolte også. Vennene mine synes det er kult og noen er kanskje litt misunnelige på den muligheten jeg har fått, sier Anders.

Intensivt – men lange ferier

– Skolehverdagen i Hong Kong er mer intensiv enn i Norge og det gir oss lange ferier. Jeg får to heimreiser i året. En måned på vinteren og tre måneders sommerferie.

– Klart jeg gleder meg til vi samles rundt julemiddagen. Jeg har aldri vært lenge borte så dette blir en helt ny opplevelse for meg, sier Anders og legger til at han er klar over at heimlengselen vil komme.

– Det skal gå bra med meg, det verste er om noe skjer heime og jeg ikke kan være til stede for familie eller venner.

Håper å lære litt kinesisk

På Li Po Chun skal Anders fordjupe seg i seks fag. Skoledagene er korte, men det forventes stor egeninnsats. All undervisning foregår på engelsk.

– Jeg har valgt matematikk, økonomi og ledelse som hovedfag. I tillegg kommer fysikk, engelsk og norsk. Norsk må jeg velge for å få godkjent studiekompetanse i Norge.

– I tillegg forventes det at vi deltar på ulike fritidsaktiviteter i skolens regi. Det er mye kult å velge i, blant annet dragedans og dykking for å redde koraller, sier han forventningsfullt.

Anders har ikke hatt kinesisk som fag på Molde videregående, men han håper å lære seg litt i løpet av de to åra.

– Jeg fikk det ikke til å gå opp i timeplanen min, men nå får jeg en bra mulighet, sier Anders.

– Hvordan forbereder du deg til året som kommer?

– Tror det er viktig å slappe av så man er klar til det som venter, men her om dagen var jeg innom biblioteket og lånte «Antigone». Greske tragedier er fin sommerlektyre – det er greit å ha fått unna litt av pensumlista før vi starter.

Nyter sommeren

Ellers er Anders opptatt av slappe av og nyte sommeren som ungdom flest.

– Nå blir det kompiser, Øyafestival og fjellturer med telt og fiske framover. Jeg har sommerjobb på Istad Kraft, hvor jeg driver med vedlikehold av trafostasjoner, skogrydding og litt kabelgrøftgraving. Flott arbeidsplass med varmmat i kantina, sier Anders.