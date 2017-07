Ville ha redusert straff fordi han var yrkessjåfør

En mann i 40-åra fikk nylig saka si prøvd for Romsdal tingrett. Mannen er yrkessjåfør bosatt i Molde.

En dag i april ble han tatt i en fartskontroll. Målingene viste at han holdt 85 kilometer i timen i ei 60-sone.

Normalt må du kjøre minimum i 86 kilometer i timen i 60-sone for å bli fratatt førerkortet. Om du kjører i 85, vil du få bot og tre prikker. Ifølge det norske systemet for prikker , så er regelen at du blir fratatt førerkortet i seks måneder dersom du får åtte prikker i løpet av tre år.

Mannen hadde seks prikker fra før, og lå dermed nå an til å miste førerkortet for seks måneder. Han fikk samtidig informasjon fra noen i politiet at han kunne få redusert tapstiden dersom det å miste førerkortet vil virke urimelig hardt.

Derfor ville han prøve saka for retten.

Romsdal tingrett ville imidlertid ikke gi mannen redusert straff. «Tap av førerett vil normalt alltid ramme yrkessjåfører hardt, uten at dette kan tillegges vesentlig betydning», heter det i dommen.

Dermed må mannen klare seg uten førerkort i seks måneder – samtidig som han må betale ei bot på 8.300 kroner.

Retten ble ledet av Oddne Hansen.