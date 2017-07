– Det er ikke vi, men helseforetaket som skaper usikkerhet

Molde: I onsdagens Romsdals Budstikke gikk Helge Orten til angrep på Senterpartiet (Sp), og mener de ødelegger for nysjukehuset på Hjelset. Han mener utspillet om at Sp ønsker avdelingssjukehus i Kristiansund er med på å skape usikkerhet rundt hele prosjektet.

Senterpartipolitiker og ordfører i Fræna kommune, Tove Henøen, mener Orten skyter i helt feil retning.

– Det er helseforetaket som har skapt denne usikkerheten med å ikke fortelle klart og tydelig hva fellessjukehuset skal inneholde, sier hun.

– Sp støtter fellessjukehuset

Henøen forteller at samtlige av Senterpartiet sine ordførere i Møre og Romsdal, fylkesstyret og fylkesårsmøtet har vært enig i at de støtter byggingen av et nytt felles sjukehus på Hjelset.

– Senterpartiet ønsker ikke omkamp om fellessjukehuset. Vi støtter det fullt og helt, sier Henøen.

Hun mener grunnen til at det blir bråk, og grunnen til at Senterpartiet nå skaper støy, er for å legge press på helseforetaket.

– Alt kunne vært unngått om de hadde gått ut og bekreftet innholdet. Vi skaper ikke støy for å skape støy. Vi skaper støy fordi vi ikke får svar. Og ved å gjøre det legger vi press på, og kanskje får det vi er lovet. Vi jobber for innholdet, ikke mot sjukehuset, sier Henøen og fortsetter.

– Så mitt svar til Orten er at usikkerheten rundt fellessjukehuset og dets innhold har Helse Møre og Romsdal skapt sjøl.

Startet med funksjonsdeling

Tove Henøen mener det hele startet i november 2016, da styret i helseforetaket støttet direktørens innstilling om funksjonsdeling.

– Styret avgjorde da at Kristiansund blant annet skal ha dagkirurgi. Hvilke og hvordan er ikke avklart enda, sier hun.

Det er også forslått at flere av funksjonene flyttes til Ålesund og Trondheim. Gynekologi foreslås som poliklinikk. Barneavdelingen kan de ikke si noe om.

– Uten døgnåpen gynekologisk avdeling og barneavdeling kan nesten halvparten av alle fødende på Nordmøre og i Romsdal risikere å måtte sendes til Trondheim og Ålesund. Blir det et bedre tilbud enn det vi har i dag? spør Henøen.

Etterlyser svar om barneavdelingen

Hele poenget med å gå for fellessjukehuset på Hjelset var at det skulle bli sterkere enn dagens to sjukehus til sammen. Henøen mener at helseforetaket ikke ser ut til å etterlevere denne bestillingen.

– Vi kan ikke godta et fellessjukehus ute barneavdeling. Er det så vanskelig å svare på om vi får barneavdeling eller ikke?

Henøen mener at dersom Orten er så bekymret for at det skapes usikkerhet, så forventer hun at Orten og hans regjering går ut og bekrefter innholdet i nysjukehuset.

– En bekreftelse på at innholdet vil bli mer enn det de to lokalsykehusene har i dag, vil føre til at all tvil og sikkerhet blir borte. Hovedfokus må være at vi har et tilfredsstillende tilbud til alle, sier hun.