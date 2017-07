Oskar Syltes ananasbrus får skryt fra uventet hold på Instagram og Facebook. Popartisten Jørn Hoel går nemlig ut med betingelsesløs skryt og kårer brusen til Norges beste. Hoel har 5580 følgere på Instagram og 14.489 på artistsida si på Facebook. Til nå har 3400 likt innlegget, mens 203 har delt det.

Her er meldingen han la ut onsdag:

«Ups! Jeg som sluttet å drikke brus for mange år siden, gjorde et uheldig stopp på #Jokern på Kleive utenfor #Molde. Der ble jeg introdusert til Ananas-brusen til #OskarSylte. Den originale fra 1929. Dobbel UPS! Dette ER Norges beste brus. Ferdig snakket. #tv2».

I kommentarfeltet er det flere som kaster seg på skrytet og forteller om da de tok med seg kassevis av brusen hjem fra ferieturer på Vestlandet. I dag får man kjøpt Sylte-brusen flere steder i landet.

Kjøpmann hos Joker Kleive, Hallvor Asphol, kommenterer og skriver at ei kasse med den oransje leskedrikken er sendt hjem til Hoel.

Journalist Tor Hammerø viser fram gullvarianten av ananasbrusen, og Jørn Hoel stiller seg spørrende til hvor man kan få tak i noe slikt. Må man ha vært gift såpass lenge at man feirer gullbryllup for å få den? spør han. Men både Hammerø og andre er kjapt ute med å forklare at dette er MFKs gullbrus.

Vaktsjef i Tidens Krav, Kjell Ove Holsbøvåg forteller ei 20 år gammel ananasbrushistorie fra Canada.

«På reise for å besøke familie i Canada for mer enn 20 år siden, tok vi med seks halvlitersflasker med ananasbrus. Mottakeren hadde fått smaken etter et norgesbesøk året før. Hun gjemte flaskene så godt for at andre ikke skulle finne dem, at den siste flaska ikke rulla fram fra under senga før en storrengjøring to år senere.»

Også Oskar Syltes offisielle facebook-konto har slengt seg med i kommentarfeltet, og er glad for at brusen falt i smak. De ønsker Hoel velkommen til fabrikken neste gang han er i Molde.

Så nå spørs det om Jørn Hoel skal drikke ananasbrus from a seniorita's shoe i framtida.