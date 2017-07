Vedum: – Bedriftene kan puste rolig

MOLDE: Senterpartiet mener det er flyttet for mye makt fra Stortinget til EU i Brussel. Partiet mener at det vil tjene norske interesser og styrke sjølråderetten at Norge trer ut av EØS-samarbeidet.

– Hvordan vil du forklare eierne av småbedriftene i Møre og Romsdal at det er en god idé å melde Norge ut av EØS?

– Når det gjelder handelsavtaler må vi ha forutsigbarhet. Bedriftene kan bare puste ut, for ingen vil melde Norge ut av EØS-samarbeidet før en ny og bedre løsning er på plass, sier Slagsvold Vedum til Romsdals Budstikke.

Sp-lederen understreker at næringslivet skal ha stabile rammebetingelser og trygghet for at man har tilgang til markeder for å få solgt varene.

Trygve Slagsvold Vedum sier at EU ikke er har en ensartet oppfatning av hvordan samarbeidet vil bli. Mens land som Belgia, Nederland og Tyskland ser for seg et samlende EU, omtrent som et Europas forente stater, ser EU-land i Øst-Europa for seg et annet EU.

– Det har skjedd mye internasjonalt de siste fire åra. Valgkampen i USA var ekstrem, og så har vi fått britenes Brexit. Jeg mener vi må se mulighetene Brexit gir, ikke bare problematisere at britene vil forlate EU-. samarbeidet, sier Sp-lederen.

Han viser til at Senterpartiet ikke ville endre støtteordningene til for eksempel produksjonen av Jarlsbergost fra meieriet i Elnesvågen.

– Vi mener næringslivet skal ha stabile betingelser og ha trygghet for markedstilgangen, sier Slagsvold Vedum.

På valgkampturneen i Møre og Romsdal benytter Trygve Slagsvold Vedum anledningen til å understreke at Senterpartiet vil sikre norsk eierskap til norske ressurser, og være tydelig på at det skal legges til rette for høy grad av matproduksjon i Norge.

– Mange spør meg hva som er forklaringen på Senterpartiets oppslutning på meningsmålingene. Jeg mener framgangen skyldes at vi står for det vi har ment hele tida; det skal være nærhet til blant annet politi og beredskap. Derfor vil vi ha mindre byråkrati og rapportering i politiet, for å få flere politifolk i gatene. Ingen skal heller få tukle med å slå sammen Møre og Romsdal med fylkene i nord, sier Slagsvold Vedum.