Skulle flytte plante – fant 4.400 år gammel øks i hagen

Sverre Simonsen fra Tjøme skulle flytte en peonplante i hagen sin, da han plutselig oppdaget et skaftløst øksehode av diabas og flintstykker 20 centimeter ned i bedet. Øksen skal være et offerfunn fra rundt 2.400 f.kr, og er dermed rundt 4.400 år gammel, skriver Tønsbergs Blad .

Bergingene er gjort av direktør ved Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad. Ifølge ham er funnet gjort midt i det eldste gårdsmiljøet på Tjøme. Flintstykkene som ble funnet er emner til sigder, kniver, skrapere og pilspisser.

– Flinten er enten gravlagt for senere bruk, eller som et offer til høyere makter. Beliggenheten, tett inntil fjellet, gjør at jeg tror mest på offerteorien. Den er typisk for offer fra den tiden, sier han til avisen.

Han legger til at flinten trolig stammer fra Sør-Sverige eller Danmark, fordi kvaliteten er så god.

Ifølge Glørstad er funnet svært uvanlig. Det er kun gjort tre eller fire slike funn på Østlandet siden starten av 1980-tallet. Øksehodet og flinten hører til i Oldsakssamlingen ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og vil fraktes dit etter at det er foretatt videre undersøkelser på funnstedet.