Mann (19) fra Romsdal tiltalt for overgrep mot mindreårige

I dag er mannen fra en kommune i Romsdal 19 år gammel. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale for overtredelse av tre ulike paragrafer i straffeloven, gjennom straffbare forhold han gjorde fra han var 15 til 18 år.

Mannen er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd. Det skal han ha gjort gjentatte ganger mot en fire år yngre jente over en periode på nærmere to år. Han skal ha blant annet ha slått og holdt jenta fast for å gjennomføre samleie.

Jenta var under 14 år, og mannen er derfor også tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år.

Mindreårige jenter

Han hadde i også seksuell omgang med en annen jente som også var under 14 år, i en periode på tre år. Jenta var 11 år da de hadde seksuell omgang første gang.

Det siste forholdet mannen er tiltalt for er seksuell handling med barn under 16 år, da han hadde fysisk kontakt med en fire år yngre jente mot hennes vilje. Det skal ha vært en enkelthendelse.

Saken mot ham kommer opp i Nordmøre tingrett i august.