Listhaug vil forby hijab i barneskolen

Innvandringsministeren lanserer forslaget overfor VG , like i forkant av at hun onsdag skal delta i en debatt på Evangeliesenteret i Østerbo i Østfold mot blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Når jeg ser små barn som bærer hijab, blir jeg lei meg. Ingen små barn er i stand til å ta et slikt valg på egen hånd. Denne seksualiseringen av små jenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli tiltrukket, er en ukultur og har ingenting i Norge å gjøre, sier Listhaug.

I fjor høst gikk Listhaug først imot et forbud mot nikab i utdanningsinstitusjoner, før hun snudde og likevel gikk inn for det.

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at Høyre ikke vil ha noe av det nye forslaget til Listhaug.

– Høyre og Frp i regjering har allerede bestemt at vi skal lage materiell som hjelper skolene med å snakke med foreldre om bla hijab. I Høyres program står det at vi vil ha forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab, men det står ikke noe om et forbud mot hijab. Det er vi altså ikke for.