Salzburg-proff Fredrik Gulbrandsen mener i kjølvannet av Ghayas Zahids tirade mot KBK at Norge ligger i bakleksa på utvikling av unge spillere.

Etter Vålerengas kamp mot Kristiansund tidligere i juli, gikk Zahid hardt ut mot Kristiansund-lagets, og flere andre eliteserielags, måte å spille fotball på. Han mener alle de lange ballene ødelegger norsk fotball.

Senere har han fått både kritikk og støtte for sine uttalelser. Blant dem som har støttet ham, er utenlandsproffene Rafik Zekhnini (Fiorentina), Mohamed Elyounoussi (Basel) og Kamer Qaka (CSM Politehnica).

Fredrik Gulbrandsen, som tidligere har spilt for Lillestrøm og Molde, følger det hele fra sin klubb Salzburg i Østerrike.

Må utvikle basisferdigheter

Han sier han skjønner at man som trener for en klubb vil gjøre det man kan for å vinne fotballkamper, men at det ikke er optimalt med tanke på utvikling av spillere.

– Har man et spillermateriell som tilsier at man slår lange baller, så må man gjøre det for å vinne kamper. Man kan ikke bare spille langs bakken hvis man ikke har kvalitet til å gjøre det. Jeg føler det handler litt om hva man gjør fra man er unge, sier han til NTB og sikter til å bygge opp bedre basisferdigheter og utvikle bedre ballspillere.

– Jeg føler vi (i Norge) er blitt bedre på det, og det har kommet flere som er gode på det, men vi henger helt klart litt bak sammenlignet med andre land.

Må respektere lags spillestil

«Moi» Elyounoussi fortalte til NTB nylig at selv ikke bunnlagene i Sveits slår langt ettersom de ønsker å spille seg ut av egen banehalvdel. Gulbrandsen forteller om en noe annen filosofi hos bunnlagene i Østerrike.

– Det er litt varierende, men det er mange klubber som slår lange baller. Særlig ofte mot oss ettersom vi spiller en type fotball hvor vi står veldig høyt. Det er sikkert kjedelig å spille sånn, men i profesjonell fotball mener jeg alt handler om å vinne, sier han og avslutter:

– Jeg kunne fort blitt forbanna, jeg og, hvis et lag hadde spilt sånn, men man på også respektere det.