Forskere slår alarm om synkende sædkvalitet hos menn i mange land

Forskere som har vurdert resultatene av nesten 200 separate studier, sier antall sædceller hos menn fra Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand ser ut til å være halvert på under 40 år, skriver BBC .

Analysen, som er utført under ledelse av forskere i Israel og USA, viser også at kurven har gått ned under hele perioden, og den viser ingen tegn til å flate ut. Spermiekonsentrasjonen, antallet sædceller per millimeter, har sunket med 52,4 prosent, ifølge forskerne.

Forskningsleder Hagai Levine fra Hebrew University i Jerusalem sier han er «svært bekymret» over framtida.

Enkelte eksperter er skeptiske til funnene, som er publisert i Human Reproduction Update , og mener det kan være for tidlig å konkludere.

Årsaken til reduksjonen er ikke kjent, og forskerne oppfordrer myndighetene til å undersøke hva som kan ligge bak. Det er ikke registrert noen nedgang blant menn fra Sør-Amerika, Asia og Afrika, men der er det ifølge forskerne gjennomført færre studier på temaet.